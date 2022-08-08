В Краснодарском крае 8 августа выявили 214 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 17 тыс. 862 новых случая COVID-19. Выздоровел 8 тыс. 721 пациент. Скончались 45 человек. Госпитализировали 1 тыс. 252 пациентов.

В Краснодарском крае за сутки коронавирус подтвердился у 214 человек — 134 женщин и 80 мужчин в возрасте от 4 месяцев до 89 лет. Выздоровели 179 пациентов. За прошедшие сутки на Кубани никто не умер от коронавируса. Госпитализировали 30 человек.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 61, Сочи — 42, Анапы — 36 и Новороссийска — 27. В Калининском районе 12 заболевших, в других муниципалитетах Кубани за сутки менее 10 заболевших коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях региона находятся 273 пациента. На дому от коронавируса лечатся 3 тыс. 221 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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