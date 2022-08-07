В Краснодарском крае 7 августа подтвердили 520 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус выявили у 176 мужчин и 344 женщин. Среди заболевших к 7 августа 29 детей. Самому младшему пациенту четыре месяца, самому старшему — 91 год. Новых летальных случаев за сутки не зафиксировали.

Положительные тесты на COVID-19 в Краснодаре получили 192 жителя. В Сочи инфекцию выявили у 75 человек, в Новороссийске заболели 34 жителя, в Крымском районе — 31. За сутки в Кущевском районе выявили 19 новых случаев. В Анапе прибавилось 18 пациентов, в Кавказском районе — 13, в Северском — 12, в Тихорецком — 11.

По девять инфицированных в Геленджике, Приморско-Ахтарском и Усть-Лабинском районах. В Кореновском и Славянском районах — по восемь. По семь положительных тестов на коронавирус получили в Павловском и Тимашевском районах. В Выселковском районе — шесть новых случаев, в Калининском — пять. По четыре человека заразились в Динском, Ейском, Красноармейском, Крыловском, Курганинском, Лабинском, Староминском и Темрюкском районах. Три случая коронавируса подтвердили в Армавире. По два новых пациента с COVID-19 в Апшеронском, Мостовском, Новокубанском и Тбилисском районах. В Абинском, Брюховецком, Новопокровском и Туапсинском районах — по одному положительному результату.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 268 тыс. 421 случай COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 4 тыс. 722.

Выздоровели 254 тыс. 682 пациента. В том числе за последние сутки выписали 356. Летальных исходов — 10 тыс. 981.

На дому с подозрением на COVID-19 лечится 3 тыс. 164 человек. С лабораторно подтвержденным диагнозом — 2 тыс. 510. В стационарах края остаются 264 пациента. В том числе 248 — с подтвержденным коронавирусом.

По данным краевого минздрава, в тяжелом состоянии на ИВЛ находится один человек.

В больницы края с подозрением на COVID-19 за весь период обратились 971 тыс. 12 человек. В лабораториях провели 7 млн 177 тыс. 528 исследований. В том числе 3 тыс. 57 — за последние сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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