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В Краснодарском крае 6 августа выявили 524 случая заболевания коронавирусом

Общество
06.08.2022 11:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-6-avgusta-vyyavili-524-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 6 августа выявили 524 случая заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за сутки выявили 19 тыс. 974 новых случая COVID-19. Выздоровели 10 тыс. 743 человека, скончались 46 пациентов.

В Краснодарском крае за сутки заболели 524, среди них 33 ребенка. Возраст заразившихся от 4 месяцев до 91 года.

В Краснодаре заболели 194 человека, в Сочи — 56, в Новороссийске — 39, в Анапе — 31, в Крымском и Тихорецком районах — по 16, в Туапсинском — 14, в Выселковском и Горячем Ключе — 13, в Приморско-Ахтарском и Северском районах — по 12, в Геленджике — 11. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 случаев.

За все время пандемии в крае выявили 267 тыс. 901 случай заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 4713. За все время выздоровели 254 тыс. 326 пациентов. За последние сутки выписались 273 человека, госпитализировано 48 заболевших. За все время скончались 10 тыс. 981 человек. За последние сутки смертей не зафиксировали.

На дому лечатся 2 тыс. 362 человека, в стационарах — 232 пациента с подтвержденным диагнозом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 5 августа зафиксировали 423 новых случая коронавируса.

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