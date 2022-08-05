В Краснодарском крае 5 августа зафиксировали 423 новых случая коронавируса

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки COVID-19 подтвердился у 267 женщин и 156 мужчин, среди них 23 ребенка. Самому младшему пациенту 4 месяца, а старшему — 95 лет.

Больше всего новых пациентов прибавлюсь в Краснодаре — 164 человека. В Сочи заразились 62 человека, в Новороссийске — 35, в Анапе — 15. В Кавказском районе зафиксировали 13 новых случаев, в Тимашевском — 12, в Темрюкском — 11.

В остальных муниципалитетах выявили менее 10 новых случаев заболевания коронавирусом.

С начала пандемии подтвердили 267 тыс. 377 случаев COVID-19. Выздоровели 254 тыс. 53 человека. Скончался 10 тыс. 981 пациент. На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 766 человек. В стационарах лечатся 230 человек, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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