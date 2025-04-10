В Краснодарском крае при атаке БПЛА произошел обрыв на высоковольтной ЛЭП

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки с 0:00 9 апреля по 0:00 10 апреля ВСУ совершили 11 атак на объекты энергетики в восьми регионах России.

На Кубани 9 апреля в 0:43 в результате атаки украинского беспилотника произошел обрыв провода, в результате чего отключилась высоковольтная линии 110 кВ Варениковская — Джигинская ПАО «Россети Кубань».

В ведомстве отметили, что киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает в одностороннем порядке атаковать объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщает Минобороны РФ.

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В ночь на 10 апреля на юге России уничтожили четыре украинских БПЛА.

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