Четыре украинских БПЛА уничтожили на юге России в ночь на 10 апреля

Вооруженные силы Украины в ночь на четверг снова попытались атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников самолетного типа.

По данным Министерства обороны России, с 20:15 9 апреля до 6:00 10 апреля дежурные силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника. Больше всего БПЛА противника сбили в Брянской области — 13 и Калужской — 12.

Еще семь беспилотников уничтожили в Курской области, по четыре в Крыму и Белгородской области. По одному БПЛА сбили в Московской и Орловской областях, сообщает RT.

Читайте также: 67 украинских беспилотников сбили в Краснодарском крае в ночь на 9 апреля. По данным Минобороны России, с 20:00 8 апреля по 06:00 9 апреля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 158 украинских беспилотников самолетного типа. Над акваторией Азовского моря сбили 7 БПЛА и еще 6 над Черным.

Еще 29 БПЛА обезвредили над Ростовской областью, 15 — над территорией Северной Осетии. Над Воронежской областью уничтожили 11 БПЛА, 10 — над Курской областью.

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