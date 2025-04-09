67 украинских беспилотников сбили в Краснодарском крае в ночь на 9 апреля

Вооруженные силы Украины в ночь на среду вновь попытались атаковать объекты на территории России с помощью БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны России, с 20:00 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 158 украинских беспилотников самолетного типа. В небе над Кубанью сбили 67 дронов, еще 7 над Азовским и 6 над Черным морями.

Еще 29 БПЛА обезвредили над Ростовской областью, 15 — над территорией Республики Северная Осетия-Алания. Над Воронежской областью уничтожили 11 БПЛА, 10 — над Курской областью.

Пять беспилотников сбили над территорией Белгородской области, еще три — над Крымом и два над Пензенский областью. По одному дрону сбили над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: 4 украинских БПЛА сбили на Кубани 7 апреля, еще 13 — над Азовским морем. По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников самолетного типа. Над акваторией Азовского моря перехватили 13 дронов, еще 4 — над Краснодарским краем. По одному беспилотнику обезвредили над Брянской областью и Крымом.

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