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4 украинских БПЛА сбили на Кубани в ночь на 7 апреля, еще 13 — над Азовским море

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/4-ukrainskih-bpla-sbili-na-kubani-v-noch-na-7-aprelya-eshhe-17-nad-azovskim-more
4 украинских БПЛА сбили на Кубани в ночь на 7 апреля, еще 13 — над Азовским море
Фото unsplash.com

Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник вновь попытались атаковать объекты на территории России с помощью БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников самолетного типа.

Над акваторией Азовского моря перехватили 13 дронов, еще 4 — над Краснодарским краем.

По одному беспилотнику обезвредили над Брянской областью и Крымом, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Ночью 7 апреля в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность. Сообщения от РСЧС начали поступать жителям региона около 1:20. Уведомления об отмене беспилотной опасности пришли около 6:00.

Читайте также: украинский беспилотник атаковал энергообъект в Краснодарском крае. Инфраструктура филиала ПАО «Россети» на Кубани подверглась атаке со стороны ВСУ днем 24 марта.

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