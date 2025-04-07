4 украинских БПЛА сбили на Кубани в ночь на 7 апреля, еще 13 — над Азовским море

Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник вновь попытались атаковать объекты на территории России с помощью БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников самолетного типа.

Над акваторией Азовского моря перехватили 13 дронов, еще 4 — над Краснодарским краем.

По одному беспилотнику обезвредили над Брянской областью и Крымом, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Ночью 7 апреля в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность. Сообщения от РСЧС начали поступать жителям региона около 1:20. Уведомления об отмене беспилотной опасности пришли около 6:00.

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