Украинский беспилотник атаковал энергообъект в Краснодарском крае

Инфраструктура филиала ПАО «Россети» на Кубани подверглась атаке со стороны ВСУ днем 24 марта.

В результате произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2». Негативных последствий для потребителей не возникло благодаря оперативным действиям сотрудников.

«На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры», — сообщили в Минобороны России.

Читайте также: КТК: удар беспилотников по НПС «Кропоткинская» резко снизит перекачку нефти. По данным Министерства обороны РФ, 24 марта около 2:00 силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника, целью которого была нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Кавказском районе.

В КТК сообщили о том, что через нефтеперекачивающую станцию осуществлялась перевалка в трубопроводную систему КТК и отгрузка на Морском терминале компании. В результате предыдущих атак украинских БПЛА НПС «Кропоткинская» была остановлена, запланированный на год объем перекачки нефтепродуктов через пункт снизили.

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