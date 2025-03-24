КТК: удар беспилотников по НПС «Кропоткинская» резко снизит перекачку нефти.

По данным Министерства обороны РФ, 24 марта около 2:00 силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника, целью которого была нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Кавказском районе.

В КТК сообщили о том, что через нефтеперекачивающую станцию осуществлялась перевалка в трубопроводную систему КТК и отгрузка на Морском терминале компании. В результате предыдущих атак украинских БПЛА НПС «Кропоткинская» была остановлена, запланированный на год объем перекачки нефтепродуктов через пункт снизили. После уничтожения НПС «Кавказская» транспортировка через НПС в ближайшем будущем будет невозможна.

«Грузоотправители нефти сдавали через станцию «Кавказская» в систему КТК не менее 130 тыс. т нефти в месяц. В 2024 году объем принятого сырья составил около 1,51 млн т. Таким образом, действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США», — сообщили в Каспийском Трубопроводном Консорциуме.

В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС «Кропоткинская», сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского Трубопроводного Консорциума в Кавказском районе подверглась атаке семи БПЛА 17 февраля. В результате нападения дронов станция получила серьезные повреждения: разрушена кровля, выведены из строя распределительное устройство, газотурбинная установка, кабельные системы, емкость для воды и два трансформатора. Также пострадали фильтры и система пожаротушения.

После атаки БПЛА на станцию перекачки нефти КТК на Кубани возбудили уголовное дело. Зарубежные акционеры Каспийского трубопроводного консорциума пообещали содействие в восстановлении нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская»

Ночью 24 марта российские средства ПВО перехватили ударный БПЛА в 7 км от нефтебазы. Обломки беспилотника упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК в России. В число акционеров международного консорциума входят в том числе представители США и Европы.

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