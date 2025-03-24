ВСУ снова пытались атаковать нефтебазу «Кропоткинскую» на Кубани

Вооруженные силы Украины 24 марта около 02:00 вновь попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Российские средства ПВО перехватили ударный БПЛА в 7 км от нефтебазы. Обломки беспилотника упали в районе железнодорожной станции Кавказская, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского Трубопроводного Консорциума в Кавказском районе подверглась атаке семи БПЛА 17 февраля. В результате нападения дронов станция получила серьезные повреждения: разрушена кровля, выведены из строя распределительное устройство, газотурбинная установка, кабельные системы, емкость для воды и два трансформатора. Также пострадали фильтры и система пожаротушения.

После атаки БПЛА на станцию перекачки нефти КТК на Кубани возбудили уголовное дело. Зарубежные акционеры Каспийского трубопроводного консорциума пообещали содействие в восстановлении нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская»

НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК в России. В число акционеров международного консорциума входят в том числе представители США и Европы.

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