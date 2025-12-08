В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную вечером 7 декабря

Уведомления от РСЧС об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов поступили жителям региона 8 декабря в 6:11.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани с 22:20.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Приближаться к обломкам сбитых беспилотников категорически запрещается. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112.

В Краснодарском крае действует запрет на фото- и видеосъемку и распространение любой информации о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», угрозу атаки БПЛА объявили около 21:00 в воскресенье в Сочи и в ФТ Сириус, в аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В городе включили сирены. Однако через несколько минут беспилотную опасность отменили.

Около 22:20 жители Кубани получили сообщения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов от РСЧС.

