В Краснодарском крае вечером 7 декабря объявили беспилотную опасность

Жители Кубани получили сообщения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов от РСЧС около 22:20 в воскресенье.

В экстренных случаях региона гражданам советуют соблюдать спокойствие и быть бдительными. Необходимо избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности. В здании следует отойти от окон. лучше всего укрыться в помещении без остекления.

«Если в момент тревоги вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в оповещении МЧС.

При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», угрозу атаки БПЛА объявили около 21:00 в воскресенье в Сочи и в ФТ Сириус. Однако уже через несколько минут отменили. В аэропорту Сочи временно ввели ограничения на полеты.

Подпишись, здесь всегда интересно.