В аэропорту Сочи 7 декабря из-за угрозы БПЛА ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи ввели около 21:00 в воскресенье. В городе завыли сирены из-за угрозы атаки беспилотников.

Угрозу атаки БПЛА объявили также и в ФТ Сириус. Однако уже через несколько минут отменили.

Ограничения в аэропорту ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях. Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта курорта.

В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка. А около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний или подписаться на оповещения по своему рейсу в телеграм-боте @AerodinamikaBot. В терминале актуальную информацию сообщают в аудиообъявлениях.

