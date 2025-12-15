В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную утром 15 декабря

Уведомления от РСЧС об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов поступили жителям региона в понедельник в 11:37.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани с 11:02.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Категорически запрещено приближаться к обломкам сбитых БПЛА. При появлении беспилотников и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике из-за угрозы атаки БПЛА включили сирены.

Читайте также: над регионами России ночью 15 декабря сбили 130 украинских БПЛА. Из них 38 ликвидировали над Астраханской областью, 25 дронов сбили над Брянской областью. Еще столько же — над Московским регионом, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву.

Подпишись, здесь всегда интересно.