В Геленджике из-за угрозы атаки БПЛА включили сирены

В Геленджике утром 15 декабря включили сигнал «Внимание всем!». Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.

Жителей и гостей курорта просят быть внимательными, отойти от окон, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если сигнал об опасности застал на улице, нужно зайти в ближайшее здание и спуститься в цоколь.

«Не размещайте в соцсетях или чатах фото и видео работы служб. Напоминаю, публикация полетов либо мест падения беспилотных аппаратов запрещена», — сообщил мэр.

В случае падения обломков беспилотника и других ЧС необходимо звонить по номеру 112. Следите за сообщениями в официальных соцсетях города.

Обновление:

Угрозу атаки БПЛА в Геленджике объявили в 11:54.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае утром 15 декабря. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в 11:02.

