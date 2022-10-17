В Краснодарском крае очереди на Керченскую переправу ожидают более 1 тыс. грузовиков

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На временных перехватывающих парковках стоят 1 тыс. 25 большегрузов. Круглосуточно ожидающим помогают волонтеры.

Временные перехватывающие парковки работают в Темрюкском, Славянском, Крымском и Красноармейском районах. Круглосуточно там трудятся добровольцы «Единой России» и молодой гвардии «Единой России», активисты движения «Мы вместе» и казаки. Они раздают водителям еду и воду, помогают с регистрацией на паромы.

Все стоянки в первый же день оснастили пунктами обогрева, биотуалетами и полевыми кухнями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к утру 17 октября паромы в обе стороны перевезли уже 13 тыс. 685 пассажиров и 4 тыс. 437 автомобилей — в основном среднетоннажных и большегрузных. По Крымскому мосту возобновили движение пассажирских автобусов.