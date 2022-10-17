Керченской паромной переправой воспользовались уже 13,6 тыс. пассажиров
Общество
17.10.2022 11:17
Работу паромов на переправе через Керченский пролив возобновили с 9 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту.
По данным на 7:00 17 октября, паромы в обе стороны перевезли уже 13 тыс. 685 пассажиров и 4 тыс. 437 автомобилей — в основном среднетоннажных и большегрузных.
На линии работают четыре парома. Всего они выполнили 116 круговых рейсов. Пассажирские суда выполнили девять рейсов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.
Читайте также: паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста.
Популярные новости
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Краснодаре пассажиры трамвая отодвинули припаркованный Cadillac, мешающий проезду
- В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины