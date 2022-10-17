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Керченской паромной переправой воспользовались уже 13,6 тыс. пассажиров

Общество
17.10.2022 11:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskoj-paromnoj-perepravoj-vospolzovalis-uzhe-13-6-tys-passazhirov
Керченской паромной переправой воспользовались уже 13,6 тыс. пассажиров
Фото Елены Задворной/ТАСС

Работу паромов на переправе через Керченский пролив возобновили с 9 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту.

По данным на 7:00 17 октября, паромы в обе стороны перевезли уже 13 тыс. 685 пассажиров и 4 тыс. 437 автомобилей — в основном среднетоннажных и большегрузных.

На линии работают четыре парома. Всего они выполнили 116 круговых рейсов. Пассажирские суда выполнили девять рейсов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Читайте также: паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста.

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