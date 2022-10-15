Паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста

Фото пресс-службы Минтранса

Об этом 15 октября заявили в Росморречфлоте. Это повысит запас прочности транспортной системы полуострова.

«Да, будет. Она и до этого действовала в определенных объемах, перевозя специальные виды грузов», — рассказал замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов.

Он отметил, что теракт на Крымском мосту не повлиял на судоходство по Керченскому проливу. Также по словам Анисимова, работа паромов, число которых до конца недели планируется увеличить до семи, не мешает судоходству в проливе, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Крымский мост для грузовиков откроют к вечеру 15 октября. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Рано утром 8 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту обрушились два пролета. Движение транспорта по нему временно перекрыли.