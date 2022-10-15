Паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста
Общество
15.10.2022 09:08
Об этом 15 октября заявили в Росморречфлоте. Это повысит запас прочности транспортной системы полуострова.
«Да, будет. Она и до этого действовала в определенных объемах, перевозя специальные виды грузов», — рассказал замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов.
Он отметил, что теракт на Крымском мосту не повлиял на судоходство по Керченскому проливу. Также по словам Анисимова, работа паромов, число которых до конца недели планируется увеличить до семи, не мешает судоходству в проливе, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Крымский мост для грузовиков откроют к вечеру 15 октября. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Рано утром 8 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту обрушились два пролета. Движение транспорта по нему временно перекрыли.
Популярные новости
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодаре «борец за парковку» распылил газ в лица пары пенсионеров и их внучки
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
- В Красноярском крае задержали женщину, которая восемь лет назад на Кубани зарезала отца
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины