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Крымский мост для грузовиков откроют к вечеру 15 октября

Общество
14.10.2022 20:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/krymskij-most-dlya-gruzovikov-otkroyut-k-vecheru-15-oktyabrya
Крымский мост для грузовиков откроют к вечеру 15 октября
Фото Романа Соколова/ТАСС

Об этом 14 октября заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики», — сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, технически мост готов будет пропускать транспорт по двум полосам. Но без досмотра грузовики на Крымский мост пропускать не будут.

«Поэтому какая-то техника, пустые грузовые машины, автобусы… они поедут в обычном режиме. Машины, которые груженные, они либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршруту по новым территориям», — добавил вице-премьер.

Марат Хуснуллин также сообщил о том, что основные работы на Крымском мосту будут завершены до конца года. По его словам, первые опоры нового моста уже изготовили на заводах и везут мост. Сейчас в работах по восстановлению моста участвуют 250 человек и 20 единиц техники. В ближайшие недели число людей увеличат до 500, сообщает RT.

Читайте также: поврежденную часть Крымского моста восстановят до 1 июля 2023 года.

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