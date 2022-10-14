Поврежденную часть Крымского моста восстановят до 1 июля
Об этом говорится в распоряжении Правительства России от 13 октября, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, восстановлением поврежденной части Крымского моста и инженерной инфраструктуры займется ООО «Нижнеангарсктрансстрой». Завершить реконструкцию Крымского моста необходимо до 1 июля 2023 года.
По условиям договора, «Нижнеангарсктрансстрой» сможет привлекать для этих работ подрядчиков. При этом специалистам компании предстоит выполнить не менее 50% объема работ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», рано утром 8 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту обрушились два пролета. Движение транспорта по нему временно перекрыли.
Однако в тот же день на Крымском мосту возобновили движение и автомобилей, и поездов. Сейчас на поврежденном участке моста для машин действует двустороннее движение.
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