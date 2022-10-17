На Крымском мосту возобновили движение автобусов
Общество
17.10.2022 08:42
Об этом сообщили утром 17 октября в Министерстве транспорта РФ. Последние 9 дней по Крымскому мосту могли проехать только легковые автомобили.
«Автобусы начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу», — приводит сообщение Минтранса ТАСС.
Движение транспорта на Крымском мосту ограничили утром 8 октября после подрыва грузовика. В результате происшествия два пролета на автомобильной части моста обрушились. Движение автомобилей по мосту возобновили в тот же день — по одной полосе в реверсивном режиме.
Сейчас на Крымском мосту для автомобилистов открыты две полосы. Движение поездов осуществляется в обычном режиме.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», поврежденную часть Крымского моста восстановят до 1 июля.
Популярные новости
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Новороссийске спасатели больше двух часов бормашиной спиливали гайку с пальца 5-летней девочки
- В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины