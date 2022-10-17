На Крымском мосту возобновили движение автобусов

Фото Сергея Мальгавко/ТАСС

Об этом сообщили утром 17 октября в Министерстве транспорта РФ. Последние 9 дней по Крымскому мосту могли проехать только легковые автомобили.

«Автобусы начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу», — приводит сообщение Минтранса ТАСС.

Движение транспорта на Крымском мосту ограничили утром 8 октября после подрыва грузовика. В результате происшествия два пролета на автомобильной части моста обрушились. Движение автомобилей по мосту возобновили в тот же день — по одной полосе в реверсивном режиме.

Сейчас на Крымском мосту для автомобилистов открыты две полосы. Движение поездов осуществляется в обычном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поврежденную часть Крымского моста восстановят до 1 июля.