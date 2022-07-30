В Краснодарском крае микроавтобус протаранил грузовик, погиб один человек

Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария произошла в Кущевском районе 30 июля в 3:48. В ДТП травмы получили 10 человек.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen протаранил остановившийся на обочине «КамАЗ». В результате столкновения погибла женщина-пассажир, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Также в медучреждение для осмотра доставили девять человек, из них трое — несовершеннолетние. Одному из пассажиров медицинская помощь оказали на месте. Всего в автобусе находились 16 человек.

По факту ДТП проводится проверка.

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