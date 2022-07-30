По факту смертельного ДТП с участием автобуса в Кущевском районе возбудили уголовное дело

Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария произошла 30 июля. В результате столкновения автобуса с грузовиком погибла 46-летняя женщина.

Также девять человек получили травмы. Из них четверых госпитализировали, в том числе одного ребенка.

На место аварии выехал прокурор района. Кроме того, по данному факту СК возбудил уголовное, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель микроавтобуса Volkswagen протаранил остановившийся на обочине «КамАЗ». В результате столкновения погибла женщина-пассажир. Всего в автобусе находились 16 человек.