Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

По факту смертельного ДТП с участием автобуса в Кущевском районе возбудили уголовное дело

Происшествия
30.07.2022 13:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-faktu-smertelnogo-dtp-s-uchastiem-avtobusa-v-kushhevskom-rajone-vozbudili-ugolovnoe-delo
По факту смертельного ДТП с участием автобуса в Кущевском районе возбудили уголовное дело
Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария произошла 30 июля. В результате столкновения автобуса с грузовиком погибла 46-летняя женщина.

Также девять человек получили травмы. Из них четверых госпитализировали, в том числе одного ребенка.

На место аварии выехал прокурор района. Кроме того, по данному факту СК возбудил уголовное, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель микроавтобуса Volkswagen протаранил остановившийся на обочине «КамАЗ». В результате столкновения погибла женщина-пассажир. Всего в автобусе находились 16 человек.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре полицейский предложил подозреваемому избежать лишения свободы за 3 млн рублей
  2. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  3. В Сочи водолазы возобновили поиск людей, унесенных в море горной рекой
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. СМИ: Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
В Анапе ребенок захлебнулся в бассейне, его увезли в больницу
В Анапе ребенок захлебнулся в бассейне, его увезли в больницу
Прокуратура: в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из Санкт-Петербурга
Прокуратура: в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из Санкт-Петербурга
В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком на встречке погибли 5 человек
В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком на встречке погибли 5 человек
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
Прямой эфир
Мы в соцсетях