По факту смертельного ДТП с участием автобуса в Кущевском районе возбудили уголовное дело
Происшествия
30.07.2022 13:37
Авария произошла 30 июля. В результате столкновения автобуса с грузовиком погибла 46-летняя женщина.
Также девять человек получили травмы. Из них четверых госпитализировали, в том числе одного ребенка.
На место аварии выехал прокурор района. Кроме того, по данному факту СК возбудил уголовное, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель микроавтобуса Volkswagen протаранил остановившийся на обочине «КамАЗ». В результате столкновения погибла женщина-пассажир. Всего в автобусе находились 16 человек.
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