В краснодарской школе № 29 к 1 сентября восстановят кровлю, унесенную ветром

Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал о капитальном ремонте школ и детских садов краевой столицы.

По его словам, работа продолжается в десятках учреждений. При этом многие соцобъекты уже отремонтировали.

«Заострил внимание на СОШ №29, где ветром снесло кровлю. Металл на крыше полностью закрыли. Продолжаются работы с внутренней стороны. 2 сентября школа будет готова встретить учеников», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Мэр отметил, что для ремонта школ в Краснодаре сейчас не хватает рабочей силы, в связи с чем возникает необходимость создавать собственные ремонтные бригады.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», часть кровли в школе № 29 на улице Рылеева сорвало порывом ветра незадолго до торжественной линейки. Обломки упали на школьников, пострадали 12 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.