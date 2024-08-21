В краснодарской школе № 29 к 1 сентября восстановят кровлю, унесенную ветром
Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал о капитальном ремонте школ и детских садов краевой столицы.
По его словам, работа продолжается в десятках учреждений. При этом многие соцобъекты уже отремонтировали.
«Заострил внимание на СОШ №29, где ветром снесло кровлю. Металл на крыше полностью закрыли. Продолжаются работы с внутренней стороны. 2 сентября школа будет готова встретить учеников», — написал Евгений Наумов в Telegram.
Мэр отметил, что для ремонта школ в Краснодаре сейчас не хватает рабочей силы, в связи с чем возникает необходимость создавать собственные ремонтные бригады.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», часть кровли в школе № 29 на улице Рылеева сорвало порывом ветра незадолго до торжественной линейки. Обломки упали на школьников, пострадали 12 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.