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В краснодарской школе № 29 к 1 сентября восстановят кровлю, унесенную ветром

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskoj-shkole-29-k-1-sentyabrya-vosstanovyat-krovlyu-unesennuyu-vetrom
В краснодарской школе № 29 к 1 сентября восстановят кровлю, унесенную ветром
Фото t.me/proc_23

Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал о капитальном ремонте школ и детских садов краевой столицы.

По его словам, работа продолжается в десятках учреждений. При этом многие соцобъекты уже отремонтировали.

«Заострил внимание на СОШ №29, где ветром снесло кровлю. Металл на крыше полностью закрыли. Продолжаются работы с внутренней стороны. 2 сентября школа будет готова встретить учеников», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Мэр отметил, что для ремонта школ в Краснодаре сейчас не хватает рабочей силы, в связи с чем возникает необходимость создавать собственные ремонтные бригады.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», часть кровли в школе № 29 на улице Рылеева сорвало порывом ветра незадолго до торжественной линейки. Обломки упали на школьников, пострадали 12 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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