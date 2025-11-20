Лифт с женщиной и собакой сорвался в многоэтажке на Западном обходе Краснодара

Несчастный случай произошел на улице Даниила Смоляна, 78 утром 19 ноября. О случившемся рассказали в соцсетях 20 ноября.

Момент падения лифта записала камера видеонаблюдения. На кадрах женщина с собакой на руках заходит в кабину, нажимает на кнопку, после чего лифт сообщает, что начинает движение вниз. Почти сразу после этого кабина неожиданно ускоряется. Женщина подпрыгивает и сразу после этого пригибается к полу.

Когда ей удается встать на ноги, в лифте раздается металлический грохот. После этого пассажирка пытается открыть лифт с помощью кнопок и совершает звонок. По словам автора публикации, кабина лифта упала примерно с 6-го на 2-й этаж, предположительно, ее остановила система экстренного торможения. Уточняется, что женщина не пострадала, выбраться из лифта ей помогли механики.

После публикации записей видеонаблюдения в полиции организовали проверку, в ходе нее установят все обстоятельства инцидента, а также примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Проверку также организовала прокуратура Прикубанского административного округа. Ситуация поставлена на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

