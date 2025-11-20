В УК прокомментировали ситуацию с падением лифта в многоэтажке в Краснодаре

Правоохранительные органы организовали проверку после падения лифта в многоэтажном доме в Краснодаре. Кабина пролетела с шестого до второго этажа вместе с человеком, но управляющая компания факт падения отрицает.

«Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. По словам женщины, кабина резко закрылась на шестом этаже и начала резко падать», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Сначала Ольга спокойно зашла в лифт, а после раздался грохот.

«Резко чувствуется, что куда-то спустилась, но я смогла удержаться. Очень испугалась», — делится Ольга.

Вероятно, сработала система экстренного торможения — так называемые стопорные механизмы. Женщина сразу позвонила лифтерам. Они приехали за семь минут и освободили ее, но с девятого этажа. В компании, которая обслуживает лифт, опровергли информацию о падении кабины. По их версии, Ольга вошла в лифт и нажала кнопку первого этажа, но автоматика сработала некорректно и не опустила, а подняла кабину на девятый этаж.

«Там была потеря фазы, просто перепроход кабин был. Никакой аварии не было. Лифт в исправном состоянии», — говорит заместитель генерального директора ООО «Сервис-лифт» Оксана Решетникова.

В инциденте уже разбирается прокуратура, полиция и Следственный комитет.

«В настоящее время следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучается техническая документация по эксплуатации и обслуживанию лифтового оборудования», — отмечает старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Таких случаев в крае было немало. Так, в мае этого года в Краснодаре лифт сорвался и пролетел несколько этажей. Внутри находился ребенок, который ударился из-за срыва. Несовершеннолетнего отвезли в травмпункт. В Новороссийске у лифта оборвало цепь. По словам находящихся в нем пассажиров, он сначала полетел вниз, затем остановился и начал подниматься вверх — с грохотом и тряской. Тогда никто не пострадал. В Армавире в этом году местная жительница получила ушиб из-за поломки лифта. Кабина начала резко спускаться, но зафиксировалась между этажами.

В таких экстремальных ситуациях тяжело не паниковать. Специалисты рекомендуют сделать все, чтобы отбросить волнения и думать, что делать дальше. В первые секунды падения нужно принять правильную позу.

«Мы стараемся лечь на пол, накрыть голову руками, плечами укрыть шею — наиболее уязвимые части тела. Это смягчит удар», — рекомендует специалист по охране труда Марина Макасеева.

Главное — нельзя садиться. В этом положении удар может привести к перелому позвоночника. Если работает кнопка вызова лифтера, следует нажать ее и громко позвать на помощь. По возможности следует позвонить в экстренные службы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», момент падения лифта записала камера видеонаблюдения. На кадрах женщина с собакой на руках заходит в кабину, нажимает на кнопку, после чего лифт сообщает, что начинает движение вниз. Почти сразу после этого кабина неожиданно ускоряется. Женщина подпрыгивает и сразу после этого пригибается к полу.

Читайте также: в Краснодаре повредили лифт в многоэтажке, пытаясь вытащить застрявшую тележку.

Подпишись, здесь всегда интересно.