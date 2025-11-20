СК начал проверку после падения лифта с женщиной в многоэтажке в Краснодаре

Лифт в доме на улице Даниила Смоляна, 78 сорвался и пролетел несколько этажей утром 19 ноября, когда в нем находились женщина с собакой. Следователи проверят обстоятельства случившегося.

Специалисты следственного управления изучат техническую документацию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в этом доме. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», момент падения лифта записала камера видеонаблюдения. По словам автора публикации, кабина лифта упала примерно с 6-го на 2-й этаж, предположительно, ее остановила система экстренного торможения. Уточнялось, что женщина не пострадала, выбраться из лифта ей помогли механики.

