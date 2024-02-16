В Краснодаре запустили на линию 16 электробусов

Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

По словам главы Краснодара, электробусы запустили на линию впервые.

«Этот современный общественный транспорт идет по центральному и туристическому маршрут 2Е. Всего в Краснодаре 16 электробусов Волгабас 5270E и 8 зарядных станций к ним», — написал Евгений Наумов в своем Telegram.

Мэр кубанской столицы отметил, что низкопольные электробусы оснащены кондиционерами, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, USB-разъемами для зарядки электронных устройств и информационными табло, и ходят почти бесшумно. Старые автобусы на новые современные машины в Краснодаре будут менять поэтапно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 электробусов закупят для Краснодара в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Первый электробус Volgabus доставили в Краснодар 19 декабря.