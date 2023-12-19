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Первый из 16 электробусов доставили в Западное депо Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-iz-16-elektrobusov-dostavili-v-zapadnoe-depo-krasnodara
Первый из 16 электробусов доставили в Западное депо Краснодара
Фото t.me/kttukrd

Первый электробус Volgabus доставили в Краснодар 19 декабря. Новый транспорт будет работать на маршруте 2Е.

В Западном депо МУП «КТТУ» он будет находиться до прибытия еще 15 электробусов и установки зарядных станций. После этого электробус выйдет на центральный городской маршруте 2Е. Он курсирует от остановки «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1» до троллейбусного депо №1».

Низкопольные электробусы Volgabus оснащены кондиционерами, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, USB-разъемами для зарядки электронных устройств и информационным табло. Эти электробусы передвигаются почти бесшумно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 электробусов закупят для Краснодара в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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