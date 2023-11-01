Краснодар до конца года получит 16 электробусов для маршрута № 2Е

Новый общественный транспорт краевая столица получит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Власти Краснодара уже заключили муниципальный контракт на поставку 16 современных электробусов. Планируется, что они поступят в город до конца текущего года.

«По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева приобретем 16 электробусов и восемь зарядных станций к ним. Подвижной состав будут использовать на автобусном маршруте № 2Е», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он отметил, что новые электробусы станут удобным городским транспортом, приспособленным для всех категорий маломобильных пассажиров.

Поставленные в краевой центр электробусы будут оснащены кондиционерами, USB-разъемами для зарядки смартфонов и терминалами для бесконтактной оплаты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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