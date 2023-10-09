Краснодар приобретет семь электробусов для маршрута № 46

Контракт на закупку семи электробусов и четырех зарядных станций планируют заключить до конца текущего года. Ожидается, что новый общественный транспорт в краевую столицу поставят в начале следующего года.

Мэрии Краснодара выделили субсидию в размере 220 млн рублей из краевого бюджета в качестве аванса на покупку электробусов и зарядных устройств.

Планируется, что семь новых электробусов выйдут на маршрут № 46 «поселок Плодородный — ЦКР». Всего на их покупку предусмотрено более 473 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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