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Краснодар приобретет семь электробусов для маршрута № 46

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-priobretet-sem-elektrobusov-dlya-marshruta-46
Краснодар приобретет семь электробусов для маршрута № 46
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Контракт на закупку семи электробусов и четырех зарядных станций планируют заключить до конца текущего года. Ожидается, что новый общественный транспорт в краевую столицу поставят в начале следующего года.

Мэрии Краснодара выделили субсидию в размере 220 млн рублей из краевого бюджета в качестве аванса на покупку электробусов и зарядных устройств.

Планируется, что семь новых электробусов выйдут на маршрут № 46 «поселок Плодородный — ЦКР». Всего на их покупку предусмотрено более 473 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: на развитие транспорта на Кубани в 2023 году направят еще 2,1 млрд рублей. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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