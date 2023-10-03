На развитие транспорта на Кубани в 2023 году направят еще 2,1 млрд рублей

Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что в регионе дополнили новыми мерами план по обеспечению развития экономики и социальной стабильности.

На сегодняшний день в План включили около 70 мероприятий, которые планируют реализовать до 2026 года. Общий объем финансирования — 11,8 млрд рублей.

«Особое внимание уделили развитию общественного транспорта в Краснодарском крае. На эти цели в 2023 году направим дополнительно 2,1 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что за счет средств федерального и регионального бюджетов для жителей Кубани закупят автобусы и электробусы. Всего на приобретение новых единиц общественного транспорта в этом году в крае предусмотрели более 5 млрд рублей.

Кондратьев также сообщил, что в 2023 году краевой Фонд развития бизнеса докапитализируют на 300 млн рублей. Благодаря нему за первые 9 месяцев этого года местным предпринимателям выдали поручительства на сумму более 3,8 млрд рублей. Сумма привлеченных кредитов составила свыше 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кубань закупит более 200 автобусов, трамваев и троллейбусов из Беларуси. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с министром промышленности Республики Беларусь Александром Рогожником.