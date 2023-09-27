Кубань закупит более 200 автобусов, трамваев и троллейбусов из Беларуси

Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с министром промышленности Республики Беларусь Александром Рогожником.

Всего до конца 2024 года Краснодарский край закупит у Беларуси 231 единицу общественного транспорта: 7 электробусов и 90 трамваев для Краснодара, 9 электробусов и 50 автобусов для Сочи и 15 троллейбусов для Новороссийска. Кроме того, до 1 февраля 2024 года Кубань планирует приобрести 60 автобусов МАЗ на 1,3 млрд рублей за счет казначейских кредитов.

«Мы говорим о расширении товарооборота, прежде всего, в сфере общественного транспорта. Сегодня край активно занимается его обновлением — закупает современный и экологичный», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что жители Краснодара уже смогли оценить комфорт троллейбусов, произведенных в Беларуси. Он подчеркнул, что регион еще никогда не закупал общественный транспорт в таких объемах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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