Вениамин Кондратьев во время визита в Беларусь посетил завод холдинга «Амкодор»

Делегация Кубани под руководством губернатора находится в Беларуси с рабочим визитом с 18 сентября.

Во время рабочей поездки глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил один из заводов холдинша «Амкодор». Это одно из крупнейших промпредприятий страны.

Во время визита губернатор Кубани обсудил с руководством завода возможность покупки современного общественного транспорта. Производственные мощности белорусского завода вместе с Кондратьевым осмотрели его заместители Андрей Коробка и Александр Руппель.

«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества, в первую очередь, в размещении в крае производства «Амкодор». Сегодня компания – это комплекс предприятий, который обеспечивает работу более половины отраслей экономики нашего региона», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что в крае мощный строительный и аграрный сектор, регулярно ведут масштабные дорожные работы. Из-за этого на Кубани есть большой спрос на надежную и современную спецтехнику.

Кондратьев добавил, что производимые «Амкодором» экологичные автобусы необходимы черноморским курортам, в том числе Сочи. Власти края готовы к дальнейшему сотрудничеству, оказав поддержку и полное сопровождение стратегическим инвестиционным проектам. По словам губернатора, решение о покупке общественного транспорта примут в течение месяца, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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