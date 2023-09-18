Промышленные компании из Беларуси увеличат присутствие в Краснодарском крае

Кубанская делегация приехала в Беларусь 18 сентября. Заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству провели министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов и вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

В обсуждении новых направлений в сотрудничестве также приняли участие замглавы Кубани Андрей Коробка, министр промполитики края Дмитрий Хмелько, руководитель регионального департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев и глава Сочи Алексей Копайгородский.

Сейчас в Краснодарском крае белорусские товары есть во всех сферах, сказал Алексей Богданов. Он отметил, что визит кубанской делегации поможет успешной реализации совместных проектов.

«С Беларусью у нас разработана конкретная дорожная карта. Сегодня подписали ряд новых соглашений. Уверен, что это будет еще одним шагом к развитию сотрудничества», — подчеркнул Руппель.

По итогам встречи был подписан протокол о намерениях построить комбайновый завод на территории Краснодарского края. Речь о продолжении проекта по сборке сельхозтехники «Гомсельмаш». Договоренность предусматривает увеличение уровня ее локализации на Кубани.

Среди других важных соглашений — реализация проекта по строительству в Краснодаре торгово-сервисного центра спецтехники «Беларус».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сочи и Минск стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали мэр Сочи Алексей Копайгородский и председатель горисполкома Минска Владимир Кухарев.

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