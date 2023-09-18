Сочи и Минск стали городами-побратимами

Соглашение об установлении дружественных отношений между городами 18 сентября подписали мэр Сочи Алексей Копайгородский и председатель горисполкома Минска Владимир Кухарев.

По словам Алексея Копайгородского, благодаря подписанию документа расширятся основные направления международного сотрудничества.

«Это новый этап развития социального, экономического и культурного взаимообмена между нашими городами и странами. Сейчас для наших стран особо важно развивать экспорт и импортозамещение», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Мэр Сочи добавил, что на Кубани представлена продукция белорусского производства, а кубанские фермеры продают свою продукцию в рамках флагманского проекта «Выбирай Сочинское».

Также на встрече обсудили возможность привлечения специалистов строительной сферы Беларуси к возведению соцобъектов и объектов инфраструктуры в Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», делегация Краснодарского края прибыла в Беларусь 18 сентября. Делегацию возглавил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Власти Краснодарского края планируют посетить несколько предприятий и провести важные переговоры. Заместители губернатора Александр Руппель и Андрей Коробка провели встречу, во время которой были подписаны соглашения, направленные на развитие торговых отношений, промышленности, сельского хозяйства и строительства.