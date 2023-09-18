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Вениамин Кондратьев прибыл в Беларусь с рабочим визитом

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pribyl-v-belarus-s-rabochim-vizitom
Вениамин Кондратьев прибыл в Беларусь с рабочим визитом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанская делегация приехала в Беларусь 18 сентября. Власти Краснодарского края планируют посетить несколько предприятий и провести важные переговоры.

«Беларусь и наш регион давно связывает крепкая дружба и плодотворное сотрудничество в разных сферах. Уверен, этот визит расширит наше партнерство», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава Краснодарского края возглавил делегацию региона, прибывшую в Беларусь.

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