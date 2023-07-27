В Краснодаре откроют отделение посольства Республики Беларусь

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ 27 июля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, отделение посольства республики в Краснодаре попросили открыть белорусские власти. Эту инициативу поддержали МИД России, администрация Краснодарского края и федеральные органы исполнительной власти.

Для открытия отделения посольства Правительство РФ рекомендовало властям Кубани выделить в краевой столице служебные и жилые помещения на условиях аренды или покупки, а также помочь в других организационных вопросах.

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