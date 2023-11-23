В Краснодаре восстановили движение автобусов на улице Московской

Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

«Движение по Московской восстановлено. Автобусы № 52 идут по обычному маршруту», — сообщает пресс-служба Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 23 ноября участок улицы Московской от Ахтарской до Гомельской затопило после продолжительного ливня.

В связи с этим автобусы № 52 от улицы Петра Метальникова поехали в центр города по Ростовскому шоссе. Затопленный участок улицы Московской временно закрыли для всех видов транспорта, кроме трамвая. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о том, что за сутки в Краснодаре выпала почти месячная норма осадков.