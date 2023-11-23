За сутки в Краснодаре выпала почти месячная норма осадков

Ночью 23 ноября на кубанскую столицу обрушился сильный дождь. Часть дорог оказалась подтоплена.

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, городские службы работают под устранением последствий дождя.

«Критическую ситуацию не допустили. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Прошу жителей отнестись с пониманием — везде и сразу воду откачать просто невозможно», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Глава города добавил, что в первую очередь водооткачивающая техника направится в места, где отсутствуют ливневки и пролегают маршруты общественного транспорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 23 ноября участок улицы Московской от Ахтарской до Гомельской затопило после продолжительного ливня. В связи с этим автобусы № 52 от улицы Петра Метальникова поехали в центр города по Ростовскому шоссе. Затопленный участок улицы Московской временно закрыли для всех видов транспорта, кроме трамвая.