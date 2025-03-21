В Краснодаре воспитатель детсада признала вину в грубом обращении с детьми

Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара СКР по краю продолжает расследовать уголовное дело в отношении 45-летней воспитателя детского сада, которую обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Следствие допросило подозреваемую, во время допроса она признала вину. В рамках расследования изъяли и записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, были ли ранее подобные случаи. Также следователи работают с родителями пострадавших от рук воспитательницы детей.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие преступлению, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в детском саду №167 краевой столицы. Видео грубого обращения с малышами в дошкольном учреждении выложили в соцсети родители детей. На опубликованных кадрах видно, как сотрудница детского сада толкает девочку, от чего дошкольница падает на пол. Одного из воспитанников женщина грубо стаскивает с кровати. Также на видео запечатлено, как в раздевалке, когда дети переодевались, воспитатель схватила бегавшую девочку за волосы.

Сотрудники полиции установили, что сотрудницей является 45-летняя жительница Выселковского района. В СК в отношении воспитателя детского сада возбудили уголовное дело. По данным прокуратуры Краснодарского края, в настоящее время воспитатель находится на больничном.

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