Видео грубого обращения с малышами в детсаду выложили в соцсети мамы Краснодара

По словам родителей, сотрудница детского сада №167 краевой столицы грубо обращается с детьми.

На опубликованных кадрах видно, как женщина толкает девочку, от чего дошкольница падает на пол. Одного из воспитанников сотрудница дошкольного учреждения грубо стаскивает с кровати. Также на видео запечатлено, как в раздевалке, когда дети переодевались, женщина схватила бегавшую девочку за волосы.

По информации администрации Краснодара, заведующая детским садом и родители написали заявления в полицию по поводу происходящего на видео.

В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Установили, что воспитатель детского сада — 45-летняя жительница Выселковского района. Сейчас официальные претензии к сотруднице есть у родителей трех малышей.

Сотрудники полиции опросили женщину, однако та не смогла объяснить мотивы своих поступков, при этом ссылалась на сложность работы в дошкольном учреждении.

По окончании разбирательства действиям женщины дадут правовую оценку и примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Также проверку по факту инцидента в детском саду проводит прокуратура.

«Воспитатель в настоящее время находится на больничном. В ходе проверки также будет дана оценка действиям работников дошкольного образовательного учреждения, органов профилактики», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проверки, при наличии оснований, примут меры прокурорского реагирования.

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