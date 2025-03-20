После видео грубого обращения с малышами в детсаду Краснодара возбудили дело

Инцидент произошел в детском саду №167 краевой столицы. Видео грубого обращения с малышами в дошкольном учреждении выложили в соцсети родители детей.

В отношении воспитателя детского сада возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователь проводит осмотр места происшествия.

Также изъяли записи с камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на опубликованных кадрах видно, как сотрудница детского сада толкает девочку, от чего дошкольница падает на пол. Одного из воспитанников женщина грубо стаскивает с кровати. Также на видео запечатлено, как в раздевалке, когда дети переодевались, воспитатель схватила бегавшую девочку за волосы.

Сотрудники полиции установили, что сотрудницей является 45-летняя жительница Выселковского района. Сейчас официальные претензии к воспитателю есть у родителей трех малышей. Женщину опросили, однако та не смогла объяснить мотивы своих поступков, при этом ссылалась на сложность работы в дошкольном учреждении.

По данным прокуратуры Краснодарского края, в настоящее время воспитатель находится на больничном.

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