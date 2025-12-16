В Краснодаре в течение 10 дней будут перекрывать движение на Тургеневском мосту

Кратковременные ограничения на проезд на Тургеневском мосту будут действовать с 14:00 16 декабря до 20:00 25 декабря.

Для монтажа новых балок пролетного строения будут перекрывать движение в течение 10 дней. Длительность каждого ограничения составит не более 10 минут.

«Это нужно, чтобы рабочие безопасно выполнили монтаж, — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. — Просим водителей отнестись с пониманием и по возможности заранее планировать свой маршрут».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отремонтированную часть Тургеневского моста в Краснодаре открыли 22 ноября. Поток движения полностью перенаправили на отремонтированную сторону. Временные ограничения на проезд вводили с 30 ноября по 8 декабря, чтобы убрать старые железобетонные балки пролетного строения.

Подпишись, здесь всегда интересно.