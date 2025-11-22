Отремонтированную часть Тургеневского моста в Краснодаре открыли 22 ноября

Движение по обновленной части путепровода из Краснодара в Адыгею планировали запустить с 21 по 22 ноября.

Работы по капитальному ремонту правой стороны Тургеневского моста начали в апреле 2025 года. За семь месяцев специалисты полностью демонтировали и заменили 75 балок, обновили опоры, проезжую часть, установили новые фонари.

Потоки движения на отремонтированную сторону моста полностью перенаправили 22 ноября. После этого движение перекрыли по направлению в Краснодар, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для автомобилистов организация движения, кроме как переноса потоков на другую сторону моста, не изменится. Изменится только движение пешеходов по Тургеневскому мосту.

Изначально планировались три этапа ремонта Тургеневского моста, потом их сократили до двух. Завершить полностью ремонтные работы обещают в августе следующего года.

