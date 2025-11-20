В Краснодаре с 22 ноября откроют отремонтированную часть Тургеневского моста

О скором открытии проезда по правой половине моста со стороны Краснодара 20 ноября сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Движение по отремонтированной части путепровода запустят в период с 21 по 22 ноября. Как только поток движения перенаправят на отремонтированную первую половину, начнутся работы на второй, которая ведет в Краснодар.

Для автомобилистов организация движения, кроме как переноса потоков на другую сторону моста, не изменится. Изменения коснутся только движения пешеходов по Тургеневскому мосту:

Пешеходы смогут пройти через пост ДПС, новый лестничный сход вблизи дома №5, а также под самим мостом.

Пешеходы не смогут подняться через лестничные марши на обеих берегах реки Кубани. Подъемы по отремонтированной половине моста ориентировочно откроют с 1 декабря. Также не получится пройти по двум лестничным сходам, обозначенным №6 на схеме дептранса Краснодара.

На половине моста, ведущей из Краснодара, специалисты обновили опоры, заасфальтировали проезжую часть и установили новое освещение. Сейчас прокладывают сеть ливневой канализации и благоустраивают территорию под мостом.

«Темпы реконструкции моста, соединяющего Краснодар и Республику Адыгею, набраны высокие. Начиная с апреля работы идут днем и ночью. В результате 75 старых балок полностью демонтировали и заменили на новые. Вдоль тротуара установили 555 м парапетного ограждения и перила», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально планировались три этапа ремонта Тургеневского моста, потом их сократили до двух. Завершить полностью ремонтные работы обещают в августе следующего года.

