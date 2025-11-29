Ограничения движения на Тургеневском мосту в Краснодаре продлили до 8 декабря

Временное перекрытие ремонтируемого моста необходимо для демонтажа балок.

Сейчас специалисты продолжают убирать старые железобетонные балки пролетного строения полосы, которая ведет из Адыгеи в Краснодар.

В связи с этим в период с 7:00 до 20:00 с 30 ноября по 8 декабря будут вводиться временные ограничения движения. Каждое из них продлится не более 10 минут, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отремонтированную часть Тургеневского моста в Краснодаре открыли 22 ноября. Поток движения полностью перенаправили на отремонтированную сторону. Первые временные ограничения начали вводить с 27 ноября.

За 7 месяцев специалисты полностью демонтировали и заменили 75 балок, обновили опоры, проезжую часть, установили новые фонари.

