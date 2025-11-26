На Тургеневскому мосту в Краснодаре 27-29 ноября будут вводить ограничения

Кратковременные перекрытия введут из-за демонтажа старых балок пролетного строения.

С 7:00 27 ноября до 19:00 29 ноября на Тургеневском мосту в сторону въезда в краевую столицу будут вводить временные ограничения движения.

Каждое перекрытие будет длиться не более 10 минут. Это нужно для обеспечения безопасности при выполнении демонтажа, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут с учетом временных изменений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отремонтированную часть Тургеневского моста в Краснодаре открыли 22 ноября. Работы по капитальному ремонту правой стороны Тургеневского моста начали в апреле 2025 года.

За 7 месяцев специалисты полностью демонтировали и заменили 75 балок, обновили опоры, проезжую часть, установили новые фонари.

Потоки движения на отремонтированную сторону моста полностью перенаправили 22 ноября. После этого движение перекрыли по направлению в Краснодар.

