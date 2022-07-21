В Краснодаре в разгар рабочего дня на женщину напали возле банка и отобрали 2,7 млн рублей
Происшествия
21.07.2022 19:21
Преступление произошло 21 июля около 15:00 возле отделения одного из банков на улице Селезнева. Об этом сообщили интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.
По словам свидетелей произошедшего, женщина подъехала к отделению банка, чтобы сдать в кассу наличные деньги — 2,7 млн рублей. На улице на нее напали неизвестные. Женщину ударили по голове, она упала и начала кричать. Грабитель, угрожая ножом, забрал деньги и скрылся на автомобиле, сообщают очевидцы.
На месте вооруженного ограбления работают правоохранители. Официального комментария по этому инциденту пока не поступало.
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Полиция Краснодара разыскивает грабителя, напавшего на женщину возле банка.
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